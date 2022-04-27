Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ekonomik temas
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan Maliye Bakanı Sayın Mohammed Al-Jadaan ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik olarak ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan ile çevrim içi görüşme yaptı.
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Maliye Bakanı Sayın Mohammed Al-Jadaan ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik olarak ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında fikir alışverişinde bulunduk" dedi.