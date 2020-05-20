Türkiye ve Rusya'dan İdlib'de 12'nci devriye
İdlib'deki M4 kara yolunda 12'nci Türk-Rus ortak devriyesi düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada İdlib'deki M4 karayolunda, 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda devriyeye ilişkin fotoğraflar da yer aldı.