Türkiye ve Rusya'dan ABD'yi kızdıracak ortaklık sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda gerçekleştirdiği baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile olan dayanışmamızı savunma sanayinin birçok alanında sürdürelim istiyorum" dedi. Putin ise SU-35 konusunda ortak çalışma yürütülebileceğini söyledi.

"Dayanışmamızı birçok alanında sürdürelim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Özellikle MAKS 2019 Fuarı bizler için de önem arz etti. Ortak üretim S-400 ile ilgili birçok dedikodular yapıldı. Hiçbirine kulak asmadık. Bugün S-400'ün ikinci etabı başladı devam ediyor. Elemanlarımızın yetiştirilmesi devam ediyor. Bu dayanışmamızı savunma sanayinin birçok alanında sürdürelim istiyorum. Dayanışma ruhunu bundan sonraki süreçte radar karıştırıcılar olsun roketlerde olsun aynen devam ettirmekte yapabileceğimizi notlarımızı aldık süratle geliştireceğiz. Ekonomik alandaki dayanışmamız da çok önemli. Hedef 100 milyar dolar seviyesine ulaşmak." dedi.

"SU-35 konusunda ortak çalışma yürütülebilir"

Rusya Devlet Başkanı Putin şunları söyledi.

"Sivil havacılık da iftihar ettiğimiz sektör. Hafif helikopterleri olumlu buldular. Tıbbi amaçlarla kullanılabilir. Sadece askeri alandaki işbirliğinden bahsetmedik. SU-35 konusunda ortak çalışma yürütülebilir. SU-57 uçağı üzerine de işbirliği yapabiliriz."

Ne olmuştu?

Türkiye hava savunması için ABD'den Patriot almak istemiş ancak ABD Senatosu buna karşı çıkmıştı. Yaşanan gelişme üzerine Türkiye rotasını Rusya'ya çevirmiş ve S-400 hava savunma sistemi satın almıştı. Rusya ile Türkiye arasında yapılan anlaşma sonucu S-400 teslimatı başlamıştı. Bu gelişme üzerine ABD, Türkiye'nin F-35 üyeliğini askıya almıştı.