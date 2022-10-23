  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Erbakan, partisinin oy oranını açıkladı! Ağızlar bir karış açık kaldı

ROKETSAN bombayı patlattı! Seri üretimi başlıyor

Baro seçimlerini karıştıran küstah sözler! Alın size bir Şebnem Korur Fincancı daha

Türkiye'nin kapısını çalıyorlar! Rusya ve Avrupa ne yapıp edin gönderin diyor... İnanılmaz talep

Hain FETÖ'nün şeytanın aklına gelmeyecek oyunu deşifre oldu! Bunu yaparken yakalandı, ağızları açık bıraktı

Emekliler 8-9 bin lira almaya başladı! Flaş açıklama az önce geldi

Bakım ihalesi yandaşa çile vatandaşa... Ekrem'in İstanbul'unda sıradan bir gün

Ne altın ne dolar ne de euro! Kaan Sarıaydın yeni tahminini duyurdu: Yakında göreceksiniz bunu alan kazanır

Yerli otomobil TOGG için geri sayım başladı

Ortalığı karıştıracak görüntüler Kılıçdaroğlu’nun FETÖ yandaşlarıyla toplantısı ifşa oldu
Siyaset Türkiye ve Rusya arasında temas
Siyaset

Türkiye ve Rusya arasında temas

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 16:48:00 -
Türkiye ve Rusya arasında temas

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Akar ve Şoygu görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı belirtilerek, "Bölgedeki güvenlik durumunu daha da kötüleştirecek provokasyonlar konusunda dikkatli ve tedbirli olunması, sahadaki bu tür girişimlerle ilgili olarak koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışılması konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu." denildi.

Görüşmede Bakan Akar tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok kez dile getirdiği Türkiye'nin, bölgede ateşkesin sağlanması, barışın temini, insani yardım ile istikrarın yeniden tesis için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23