Türkiye ve Rusya arasında kritik yakınlaşma!

Reuters, 17 Ocak-18 Temmuz tarihleri arasını analiz ettiği çalışmasında, Vladimir Putin ve Donald Trump'ın dünya liderleri ile yaptıkları telefon konuşmalarını masaya yatırdı. Trump'ın en çok konuştuğu lider Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olurken, Putin en çok Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

ERDOĞAN, TRUMP İLE 8 GÖRÜŞME YAPTI



ABD ve Rusya liderlerinin hangi lider ile kaç defa görüştüklerinin de yayınlandığı çalışmada, Trump'ın Macron ile 25 defa görüştüğü, Erdoğan ile ise 8 görüşme yaptığı görüldü. Erdoğan, Trump'ın en çok görüştüğü 9. lider oldu.



PUTİN İLE 28 DEFA KONUŞTULAR



Vladimir Putin ise 28 defa Recep Tayyip Erdoğan ile görüşürken, bu konuda 2. olan Nursultan Nazarbayev ile 17 konuşma yaptı. Donald Trump'ın göreve başladıktan sonra 40'tan fazla dünya lideriyle 200'den fazla görüşme yaptığı açıklandı.