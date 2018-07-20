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Türkiye ve Rusya arasında kritik yakınlaşma!

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018 yılında dünya liderleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinin detayları yayınlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile en çok telefon görüşmesi gerçekleştiren devlet başkanı oldu.

20 Temmuz 2018 Cuma 17:26
Türkiye ve Rusya arasında kritik yakınlaşma!

Reuters, 17 Ocak-18 Temmuz tarihleri arasını analiz ettiği çalışmasında, Vladimir Putin ve Donald Trump'ın dünya liderleri ile yaptıkları telefon konuşmalarını masaya yatırdı. Trump'ın en çok konuştuğu lider Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olurken, Putin en çok Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

ERDOĞAN, TRUMP İLE 8 GÖRÜŞME YAPTI

ABD ve Rusya liderlerinin hangi lider ile kaç defa görüştüklerinin de yayınlandığı çalışmada, Trump'ın Macron ile 25 defa görüştüğü, Erdoğan ile ise 8 görüşme yaptığı görüldü. Erdoğan, Trump'ın en çok görüştüğü 9. lider oldu.

PUTİN İLE 28 DEFA KONUŞTULAR

Vladimir Putin ise 28 defa Recep Tayyip Erdoğan ile görüşürken, bu konuda 2. olan Nursultan Nazarbayev ile 17 konuşma yaptı. Donald Trump'ın göreve başladıktan sonra 40'tan fazla dünya lideriyle 200'den fazla görüşme yaptığı açıklandı.

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 17:26
  1. Donald Trump
  2. Vladimir Putin
  3. Recep Tayyip Erdoğan i

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