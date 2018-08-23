Türkiye ve Rusya arasında kritik İdlib görüşmesi!

TRT Haber'in aktardığına göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelerek Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumu ele alacak.

İki bakan en son 14 Ağustos'ta Ankara'da bir araya gelmişti.

Lavrov daha önce Çavuşoğlu'yla İdlib'deki durumla ilgili görüşmelere devam etme niyetinde olduğunu, ılımlı muhalifler dışındaki grupların İdlib'den çıkarılması konusunda anlaşmaya varılacağını umduğunu ifade etmişti.