Türkiye ve Rusya arasında dev anlaşma

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan 800 sayfalık Türkiye Varlık Fonu raporunda stratejik adımlara da dikkat çekildi. Raporda; Türkiye ile Rusya ortak yatırım fonu çalışmalarına vurgu yapılarak ilk adımda yaşama geçirilecek projelere 1.8 milyar liralık (200 milyon avro) finansman kaynağı ayrıldığı, fonun toplam büyüklüğünün 8.1 milyar lira (900 milyon avro) olmasının kararlaştırıldığı bilgisi verildi. Sözleşmeler şekillenirken; fonun yarısıyla Türkiye'ye diğer yarısıyla da Rusya'ya yatırım yapılacak.

Gelecek hafta komisyonda görüşülecek TVF Raporu'nda fona bağlı Türk Hava Yolları (THY) ile BOTAŞ'ın da aralarında yer aldığı 20 şirketin denetim ve finansal bilgilerine de yer verildi. Raporda; İskenderun Körfezi'nde 10 milyar dolarlık rafineri, petrokimya kompleksi yatırım çalışmalarının hız kesmeden sürdüğü kaydedildi.

Ceyhan'da kurulacak kompleksin inşası, tasarım ve mühendislik çalışmalarının ardından inşası bu yıl başlıyor. Ceyhan'ın 2023'te petrokimya üssü olması hedefleniyor.

"En büyük ekonomik hamle"

Raporda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajına da yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016'da kurulan TVF'yi cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik hamlelerinden biri olarak gördüğünü ifade etti.

TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, stratejik alanlara yatırımlar konusunda 3 ana başlıkta faaliyet gösterdiklerini belirterek bunlardan ilkinin Türkiye'yi bölgenin finansal cazibe merkezi haline getirecek vizyoner projesi İstanbul Finans Merkezi Projesi olduğunu ifade etti.

Sönmez, "Fon, yıl içinde petrokimya, enerji, madencilik alanlarında Türkiye'nin dış ticaret açığının kalıcı olarak azaltılmasına destek verecek yatırım projelerine yönelmiştir. İskenderun Körfezi'nde 10 milyar dolar büyüklüğündeki rafineri, petrokimya kompleksi yatırımı için çalışmalara başladık" diye konuştu.

Türkiye - Rusya yatırım platformu

Türkiye - Rusya Yatırım Platformu kapsamında yürütülen çalışmalara dikkat çekilen raporda, "Hayata geçirilecek projelere ilk etapta 200 milyon avro finansman kaynağı ayrılırken; fonun toplam büyüklüğünün 900 milyon avro olması kararlaştırılmıştır" değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: Sabah