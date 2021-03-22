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Dünya Türkiye ve Özbekistan harekete geçti
Dünya

Türkiye ve Özbekistan harekete geçti

Türkiye ve Özbekistan silahlı kuvvetlerinin katılım gösterdiği ortak askeri tatbikat başladı. 5 gün sürecek olan tatbikatta önemli eğitimler düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 17:50:00 -
Türkiye ve Özbekistan harekete geçti

Özbekistan ve Türkiye silahlı kuvvetlerinin katıldığı ortak tatbikat Özbekistan'da başladı.

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tirmiz şehrindeki askeri poligonda yapılacak Özbek-Türk ortak askeri tatbikatı için açılış töreni düzenlendi.

Tatbikatın açılışında, Özbekistan Savunma Bakanlığı yetkilisi Laziz Usmanov, Güney Operasyon Bölge Komutanı Polat Satvaldiyev ve Türkiye Özel Harekat Tugay Komutan Yardımcısı Rüştü Töredi ile iki ülke özel harekat kuvvetleri mensupları hazır bulundu.

Milli marşların çalınmasıyla başlayan törende, iki ülke askerleri geçiş yaptı.

5 gün sürecek

Törende konuşan Türk ve Özbek askeri yetkililer, ortak tatbikatın en iyi şekilde geçeceğini kaydederek, katılımcılara başarılar diledi.

Ortak askeri tatbikat kapsamında iki ülke askerleri 15 kilometrelik özel taktik koridorundan geçme, özel atış, yakın dövüş ve zorlu koşullarda hayatta kalma konularında ortak eğitim yapacak.

Katılımcılar ayrıca özel taktik eğitiminin yanı sıra ortak spor müsabakaları düzenleyecek.

Yarın, resmi ziyaret kapsamında Özbekistan'a gelecek olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 25 Mart'ta ortak tatbikatı izleyecek.

Ortak tatbikat 27 Mart’ta sona erecek.

Tatbikat, iki ülke arasındaki askeri iş birliği planı kapsamında düzenleniyor.

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