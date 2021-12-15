Türkiye ve Özbekistan arasında yüksek askeri temas
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Özbekistan Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Shukrat Khalmukamedov, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Shukrat Khalmukamedov ile görüştü.
Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Khalmukamedov ile bakanlıkta bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in de yer aldığı görüşmede Akar tarafından, askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayi alanlarında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin öneminin ifade edildiği öğrenildi.