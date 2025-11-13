Türkiye ve Mısır ortak bildirisinde Doğu Akdeniz vurgusu: Refah bölgesi olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati’nin 12 Kasım’da Ankara’da katıldığı Ortak Planlama Grubu (OPG) toplantısının ardından ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, Türkiye ve Mısır Cumhurbaşkanları tarafından 14 Şubat 2024 tarihinde Kahire’de imzalanan ortak bildiri sonucu dışişleri bakanlarının eş başkanlığında yürütülen OPG mekanizmasının Türkiye ve Mısır Cumhurbaşkanlarının eş başkanlık edecekleri bir sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının zemininin hazırlanması amacıyla öngörüldüğü belirtildi. Türk ve Mısır makamlarının OPG toplantısında ikili ilişkileri derinleştirmeye ve kapsamını genişletmeye odaklandığı ve iki ülkenin ilgili makamları arasında müzakere edilmekte olan anlaşmaları gözden geçirdiği kaydedildi.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 100. YILI

Dışişleri Bakanı Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati'nin baş başa görüşmeleri ve heyet toplantılarında Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkilerin olumlu ivmesini güçlendirme ve daha da geliştirme konusundaki kararlılık ve bağlılıklarını yeniden teyit ettikleri vurgulanan bildiride, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasında 2024 yılının Eylül ayında Ankara’da düzenlenen YDSK toplantısının sonuçlarının ele alındığı, ekonomik ve ticari ilişkiler ile endüstriyel iş birliğinin güçlendirilmesi için her iki ülkenin ilgili makamları arasındaki koordinasyonu sürdürme konusunda kararlılığın yinelendiği, her iki ülkede daha elverişli bir yatırım ortamı sağlanmasını teminen daha fazla teşvik oluşturması ve işlemlerin hızlandırılması için olabilecek idari engellerin aşılmasına yönelik çözümler üzerinde çalışılması yollarını ele aldıkları kaydedildi. İki bakanın ikili ve bölgesel düzeyde bütüncül bir yaklaşımla ekonomik ve güvenlik ilişkilerini daha da geliştirmek için gerekli adımları atmayı kabul ettikleri belirtilen bildiride, 2025 yılının Türkiye ile Mısır arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıl dönümü olduğu da hatırlatıldı. İki ülke dışişleri bakanlarının belirtilen iş birliği alanlarında ilerleme sağlamak ve iki cumhurbaşkanı tarafından bir sonraki YDSK toplantısının başarılı ve verimli geçmesi için verilen görevi yerine getirmek amacıyla verimli ve etkili bir koordinasyon sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını ve bu yönde her türlü çabayı göstereceklerini teyit ettikleri kaydedildi.

GAZZE, SUDAN SURİYE, LİBYA…

İki bakanın ayrıca ortak ilgi alanına giren bölgesel meseleleri de görüştüğü belirtilen bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda bakanlar, Gazze’deki acıları hafifletmek için güçlü desteklerini yinelemiş ve Gazze Şeridi’nde ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırma konusunda iş birliğini sürdürme kararı almışlardır. Kardeş Suriye halkının barışçıl, güvenli ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için kapsayıcı bir siyasi sürecin başarıyla sonuçlandırılmasına yönelik çabalarına karşılıklı desteklerini yinelemişler ve terörizmin her tür ve tezahürüyle mücadele ederek, Suriye topraklarının komşu ülkelerin ve bölgenin güvenliği ile istikrarı için bir tehdit kaynağı haline gelmemesini sağlarken, Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanmasının önemini vurgulamışlardır. Ayrıca Sudan’da devam eden ve ülke genelinde yıkıcı insani sonuçlara yol açan çatışmaya ilişkin üzüntü ve endişelerini dile getirerek, Sudan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve kamu düzenine olan bağlılıklarını yinelemişlerdir. Libya’nın istikrarını, güvenliğini ve egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini korumak için ortaklaşa çalışacaklarını ve başta BM Yol Haritası olmak üzere bu konudaki uluslararası çabaları destekleyeceklerini teyit etmişlerdir. Doğu Akdeniz’i refah ve istikrar bölgesi olarak gören ortak vizyonlarını yeniden vurgulamışlardır."