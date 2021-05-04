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Gündem Türkiye ve Mısır arasında kritik gelişme! Dışişleri Bakanlığı açıkladı
Gündem

Türkiye ve Mısır arasında kritik gelişme! Dışişleri Bakanlığı açıkladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk heyeti, 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 22:31:00 -
Türkiye ve Mısır arasında kritik gelişme! Dışişleri Bakanlığı açıkladı

Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler başlıyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza’nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde Kahire’de gerçekleştirilecektir.

Sözkonusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır.

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