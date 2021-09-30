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Dünya Türkiye ve Malta anlaştı! İstihbarat...
Dünya

Türkiye ve Malta anlaştı! İstihbarat...

Türkiye ve Malta arasında kara para aklama, diğer finansal istihbarat değişimi gibi konularda işbirliği yapılmasına ilişkin anlaşma sağlandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 09:50:00 -
Türkiye ve Malta anlaştı! İstihbarat...

Türkiye ile Malta arasında kara para aklama, diğer finansal istihbarat değişimi gibi konularda iş birliği yapılacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Malta Finansal İstihbarat Analiz Birimi (FIAU) arasında kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılmasına dair mutabakat muhtırası yürürlüğe konuldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, MASAK ile FIAU, şüphelenilen kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde ulusal mevzuatlara uygun olarak iş birliği yapacak. Mali istihbarat birimleri, bu amaçla mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut ve elde edilebilir nitelikteki en geniş kapsamdaki bilgileri kendiliğinden ya da talep üzerine serbest şekilde paylaşacak.

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