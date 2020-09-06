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Gündem Türkiye ve KKTC'nin "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı resmen başladı
Gündem

Türkiye ve KKTC'nin "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı resmen başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ve KKTC'nin "Akdeniz Fırtınası" adı verilen tatbikatının bugün başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 13:23:00 -
Türkiye ve KKTC'nin "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı resmen başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan tatbikatın bugün başladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından tatbikat haberini paylaşan Oktay, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başladı. Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir" ifadelerini kullandı.

Oktay yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiyeyi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk'ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum"

10 Eylül'e kadar devam edecek

Milli Savunma Bakanlığı, dün Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) katılımıyla 06-10 Eylül 2020 tarihleri arasında KKTC'de icra edileceğini açıklamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her yıl planlı olarak yapılan tatbikatın maksadı; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmektir. Tatbikat, Türkiye'den Hava, Deniz ve Kara Havacılık unsurlarının da katılımıyla; Hava Hücum, Muharebe Arama Kurtarma Harekatı Tatbikatı ve eş zamanlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatları şeklinde, Birleşik, Müşterek ve Fiili olarak icra edilecektir" ifadelerine yer verilmişti.

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