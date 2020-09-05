Türkiye ve KKTC'den Akdeniz’de ortak tatbikat!

Yunanistan’ın provokatif girişimleri nedeniyle Türkiye ile savaşın eşiğine gelindiği süreçte peş peşe ilan edilen NAVTEX’ler ile iki ülke arasında yaşanan kriz tehlikeli boyutlara ulaştı.

Fransa’nın desteklediği Yunanistan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarından vazgeçmesini isteyerek hem Mısır ile korsan deniz yetki anlaşması imzalamış hem de Ege adalarını silahlandırmaya başlamıştı.

Türkiye ana karasına sadece 2 km uzaklıkta bulunan Meis adasına asker çıkaran Atina yönetini NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in girişimleriyle başlatılmak istenen görüşmeleri de kabul etmedi.

Türkiye, NATO’nun Yunanistan ile görüşme teklifini ön koşulsuz olarak kabul etmiş ama Yunan tarafı kabul ettikten bir süre sonra masaya oturmaktan vazgeçmişti

Türkiye ve KKTC ortak tatbikat düzenleyecek

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde gelen son dakika haberine göre TSK ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 6-10 Eylül tarihleri arasında KKTC'de, "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" gerçekleştirecek.