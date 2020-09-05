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Gündem Türkiye ve KKTC'den Akdeniz’de ortak tatbikat!
Gündem

Türkiye ve KKTC'den Akdeniz’de ortak tatbikat!

Yunanistan ile gerilimin hat safhada olduğu Akdeniz’de Türkiye yeni bir tatbikat gerçekleştirecek. KKTC ile birlikte düzenlenecek tatbikat 6-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 10:06:00 - 2020-09-05 10:27:36
Türkiye ve KKTC'den Akdeniz’de ortak tatbikat!

Yunanistan’ın provokatif girişimleri nedeniyle Türkiye ile savaşın eşiğine gelindiği süreçte peş peşe ilan edilen NAVTEX’ler ile iki ülke arasında yaşanan kriz tehlikeli boyutlara ulaştı.

Fransa’nın desteklediği Yunanistan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarından vazgeçmesini isteyerek hem Mısır ile korsan deniz yetki anlaşması imzalamış hem de Ege adalarını silahlandırmaya başlamıştı.

Türkiye ana karasına sadece 2 km uzaklıkta bulunan Meis adasına asker çıkaran Atina yönetini NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in girişimleriyle başlatılmak istenen görüşmeleri de kabul etmedi.

Türkiye, NATO’nun Yunanistan ile görüşme teklifini ön koşulsuz olarak kabul etmiş ama Yunan tarafı kabul ettikten bir süre sonra masaya oturmaktan vazgeçmişti

Türkiye ve KKTC ortak tatbikat düzenleyecek

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde gelen son dakika haberine göre TSK ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 6-10 Eylül tarihleri arasında KKTC'de, "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" gerçekleştirecek.

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Yorumlar

deniz

İNTERNETTEN OKUDUKLARIM ABD YUNANİSTAN BAZI BÖLGELERİNE ASKER YIĞIYOR BALKANLARI KOTROL EDEBİLMEK İÇİN VE TÜRKİYE DERHAL ARNAVUTLUK BOSNA KOSOVA YA ASKERİ ÜS BÖLGELERİ KURUN ASKER YIĞMAK ZORUNDAYIZ AFRİKA ORTADOĞUDA ASKERİ ÜS BÖLGELERİ KURMALIYIZ HAÇLI BOKLARI OYUN İÇİNDE OYUN OYNUYOR BİZİMDE BÜYÜK PLANLARIMIZ OLMALI
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ali seyfi

çok yaşa be arkadaşım.. aynı fikirdeyim.. hemen yapılmalı...acilen..
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