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Dünya

Türkiye ve Katar'ı hedef alan Suudilere büyük şok

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, paylaşımlarında Türkiye ve Katar'ı hedef gösteren Suudi Arabistan merkezli 5 bin 350 hesabı kapattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 18:56:00 - 2020-05-12 19:00:14
Türkiye ve Katar'ı hedef alan Suudilere büyük şok

Suudi Arabistanlı troller, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da infila yol açacak paylaşımlarda bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde 'Katar'da darbe' iddialarının Suudiler tarafından uluslarararası medyalara servis edildiği ortaya çıkmıştı.

Twitter'da devlet destekli yapılan bilgi operasyonlarına yönelik çalışmalar kapsamında aralarında Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'nin bulunduğu ülkelerden çok sayıda hesap silindi.

Türkiye ve Katar'a yönelik paylaşım yapan toplam Suudi Arabistan merkezli 5 bin 350 hesap kaldırıldı.

Benzer uygulama Nisan ayında yapıldı

Twitter, Türkiye'ye yönelik paylaşım yapan toplam 7 bin 891 hesabı Nisan ayında kapatmıştı.

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