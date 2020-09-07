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Gündem Türkiye ve Katar’dan Sudan’a Kovid-19 yardımı
Gündem

Türkiye ve Katar’dan Sudan’a Kovid-19 yardımı

Türk Kızılayı ve Katar Kızılayının, Sudan'ın Kovid-19 mücadelesine destek amacıyla gönderdiği tıbbi malzeme taşıyan Türk havayollarına ait uçaklar başkent Hartum'a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:44:00 -
Türkiye ve Katar’dan Sudan’a Kovid-19 yardımı

Katar ve Sudan Kızılayı yetkilileri ile birlikte uçağı karşılayan Türk Kızılayı Sudan Başkanı Serdar Yılmaz, Katar'ın finasmanıyla Türkiye'den temin edilen tıbbi malzemeleri taşıyan ilk uçağın dün ikinci uçağın bugün Sudan'a ulaştığını, birkaç hafta sonra da son kısmının Sudan'a getirileceğini söyledi. Yılmaz, "İlk 2 uçakla 36 kalemde 1151 koli ve 1 milyon 652 bin 723 adet Kovid-19 testi ve koruyucu amaçlı tıbbi malzeme getirildi" bilgilerini verdi. Türkiye haziran ayında da koruyucu gözlük ve tulum, eldiven ile maskeden oluşan 105 koli malzemeyi Sudan’a teslim etmişti. Kovid-19’lu sayısının 13 bin 189'a çıktığı Sudan'da, 823 kişi yaşamını yitirdi.

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