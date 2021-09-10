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Dünya Türkiye ve Katar'dan ortak hamle
Dünya

Türkiye ve Katar'dan ortak hamle

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Afganistan'ı görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 13:57:00 -
Türkiye ve Katar'dan ortak hamle

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleşen buluşmaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güne Katar Dışişleri Bakanı kardeşim Al Sani ile Afganistan'daki gelişmeleri ve ikili ilişkilerimizi görüşerek başladık." ifadelerini kullandı.

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