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Dünya Türkiye ve Katar teklif etmişti! O ülke BAE ile anlaşma yaptı
Dünya

Türkiye ve Katar teklif etmişti! O ülke BAE ile anlaşma yaptı

Afganistan'ın yönetiminde olan Taliban, Afganistan'daki 4 havalimanının güvenlik hizmetleri konusunda BAE ile anlaşma yaptı. Bilindiği üzere havalimanının işletilmesi konusunda Katar ve Türkiye de Taliban ile görüşme halindeydi. Taliban, hem yer hizmetlerinin işletilmesinş hem de güvenlik hizmetlerini BAE'ye verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 22:44:00 -
Türkiye ve Katar teklif etmişti! O ülke BAE ile anlaşma yaptı

Taliban geçici hükümeti, Afganistan'daki 4 havalimanının güvenlik hizmetleri konusunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile anlaşma imzaladı.

Taliban geçici hükümeti Ulaştırma ve Havacılık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Kabil'de düzenlenen törenle Kabil, Herat, Kandahar ve Mezar-ı Şerif havalimanlarının güvenlik hizmetlerinin de BAE şirketine (GAAC/G42) devredildiği belirtildi.

Anlaşma gereği söz konusu havalimanların ve yolcuların güvenliğinin GAAC tarafından sağlanacağı ifade edilen açıklamada, anlaşmanın, uluslararası ve yerel hava yollarının uçuşlarının emniyetini ve güvenliğini garanti edeceği ve artıracağı bildirildi.

Açıklamada, tüm hava yollarının bu anlaşma kapsamında sigortalı ve garantili olacağı kaydedildi.

Yer hizmetlerinin işletilmesi de BAE'ye verilmişti

Kabil, Herat ve Kandahar havalimanlarının yer hizmetlerinin işletilmesi de 24 Mayıs'ta BAE şirketine (GAAC/G42) devredilmişti.

Afganistan'da stratejik öneme sahip Kabil Hamid Karzai Havalimanı ve diğer havalimanlarının işletilmesi, Taliban'ın ağustosta iktidarı ele geçirmesi sonrası gündeme gelmişti.

Kabil Havalimanı iç ve dış hat uçuşlarına açık olsa da daha önce Kabil'e uçan uluslararası şirketlerin çoğu hala uçuşlarını normale döndürmedi.

BAE, önceki yönetimde de Afganistan'daki havalimanlarının bazı alanlarının işletilmesinde iş birliği yapmıştı.

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