Türkiye ve kardeş Azerbaycan bilim dünyası arasında ilişkiler artıyor

ANAS Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda Azerbaycan ile Türkiye arasındaki asırlara dayanan dostluk-kardeşlik ilişkilerini vurgulayan İsa Habibbeyli, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda stratejik ittifak düzeyine yükseldiğini söyledi.

“Türkiye'de yapılan seçim Azerbaycan için de önemli”

Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarının kardeş Türkiye halkı için olduğu kadar Azerbaycan için de önemli olduğunu vurgulayan Akademisyen İsa Habibbeyli, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin tüm Türkiye için de önemli olduğunu söyledi. Azerbaycan ve Türk dünyasına gelince. "Tek millet iki devlet" ilkesiyle ortak çalışmalarımızı en üst düzeyde sürdüreceğimizi kaydetti. ANAS Başkanı, TÜBİTAK'ın başta Türkiye olmak üzere Türk dünyasında ve dünyada bilimin gelişmesinde önemli bir role sahip olduğunu ve Akademi'nin mevcut yapısı içerisinde Türkiye ile Türkiye arasında yeni alanlarda işbirliği fırsatlarının ortaya çıktığını söyledi.

“TÜBİTAK’ın tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz”

Akademisyen İsa Habibbeyli, son aylarda Akademi'deki elektronik hizmet ağının genişletilmesi yönünde önemli adımlar atıldığına işaret ederek, eski SSCB Akademileri arasında ilk kez ANAS'ta "Elektronik Akademi" bölümünün oluşturulduğunu söyledi. TÜBİTAK'ın bu alandaki tecrübelerinden faydalanmak ve bundan sonraki işbirlikleriyle ilgilendiklerini söyledi. Öncelikle TÜBİTAK'ın Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi ULAKBİM'in Dargi Park elektronik veri tabanı kaydını kullanmak, ANAS'ın bilimsel dergilerini bu veri tabanına dahil etmek ve diğer elektronik projelerde yer almakla ilgilendiklerini söyledi. İsa Habibbeyli, Azerbaycan halkının Ulu Önderi Haydar Aliyev'in kuruluşunun 100. yılı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı münasebetiyle ANAS tarafından birçok etkinliğin düzenlendiğini ve yıl boyunca devam edeceğini söyledi.

“TÜBİTAK kardeş ANAS ile işbirliğine hazır”

TÜBİTAK'ın çalışmalarının temel amacının bilime ilgi uyandırmak ve bilimi sevdirmek olduğunu söyleyen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ancak bu şekilde insanların ve insanlığın geleceğinin geliştirilebileceğini söyledi. TÜBİTAK'ın bilimi sevdirmek için "Popüler Bilim Yayınları" ağını kurduğunu ve birçok yayın hazırladığını belirten Prof. ANAS çalışanları. ANAS ile uzun yıllardır iş birliği içinde olduklarını belirten profesör, konferansın önemine değinerek ortak iş birliğimize katkı sağlayacağını söyledi. Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün TÜBİTAK'a bağlı Marmara Araştırma Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet gösterdiğini ve deprem araştırmaları yürüttüğünü anlatan prof. Mandal, "Bilim ve teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde depremlerin yakın gelecekte önceden tahmin edilebileceğine inanıyorum. Şu anda Japon bilim insanlarıyla bu yönde ortak araştırmalar yürütüyoruz." Akademisyen İsa Habibbeyli ise ANAS'a bağlı Cumhuriyet Sismoloji Servis Merkezi çalışanlarının Türkiye'nin deprem bölgesinde araştırma yaptıklarına dikkat çekerek, diğer yönlerde olduğu gibi bu konuda da işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Toplantı sonunda karşılıklı hediyeler takdim edildi. Toplantıda, ANAS "Elektronik Akademisi" Bölüm Başkanları Matematik Doktorası Doç. Dr. Fariz Imranov, Halkla İlişkiler, Basın ve Enformasyon Bölüm Başkanı Filoloji Doktorası Agahuseyn Şükürov, dış ilişkiler ve uluslararası kuruluşlarla çalışma bölümü başkanı, Biyoloji Doktorası Doçent Esmira Alirzayeva, bölümün yardımcısı Sosyoloji Doktorası Samir Sattarov da hazır bulundu.

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