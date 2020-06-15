Türkiye ve İtalya'dan Akdeniz'de ortak eğitim
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akdeniz'de Türk ve İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltılarla deniz eğitimleri gerçekleştirildiğini açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk ve İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait denizaltılar tarafından 13 Haziran 2020 tarihinde Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi. Akdeniz’in en etkin denizaltı filolarına sahip iki Deniz Kuvveti arasında icra edilen eğitimler ile karşılıklı işbirliğinin artırılması sağlandı" denildi.