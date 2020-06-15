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Aktüel

Türkiye ve İtalya'dan Akdeniz'de ortak eğitim

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akdeniz'de Türk ve İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltılarla deniz eğitimleri gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 20:08:00 -
Türkiye ve İtalya'dan Akdeniz'de ortak eğitim

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk ve İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait denizaltılar tarafından 13 Haziran 2020 tarihinde Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi. Akdeniz’in en etkin denizaltı filolarına sahip iki Deniz Kuvveti arasında icra edilen eğitimler ile karşılıklı işbirliğinin artırılması sağlandı" denildi.

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