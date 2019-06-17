Türkiye ve İtalya arasındaki toplantı Ankara’da yapılacak Türkiye ve İtalya arasında bölgesel konulara ilişkin siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Genel Sekreteri Elisabetta Belloni başkanlığındaki heyetler arasında yarın Ankara’da gerçekleştirilecek.

Türkiye ve İtalya arasında bölgesel konulara ilişkin siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Genel Sekreteri Elisabetta Belloni başkanlığındaki heyetler arasında yarın Ankara’da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ve İtalya arasında bölgesel konulara ilişkin siyasi istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Genel Sekreteri Elisabetta Belloni başkanlığındaki heyetler arasında yarın Ankara’da düzenleneceği belirtildi.

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