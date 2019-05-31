Türkiye ve İran için bomba S-400 iddiası
Bloomberg, Türkiye'nin alacağı S-400 füzelerini güney sahiline konuşlandırmayı düşündüğünü iddia etti. Öte yandan İran'ın S-400 satın alma talebinin Ortadoğu'da gerilimi daha da artırabileceği gerekçesiyle Rusya tarafından reddedildiğini belirtti.31 Mayıs 2019 Cuma 16:09
Bloomberg'in dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, Türkiye S-400'leri, Kıbrıs ile Akdeniz'in doğusundaki doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleriyle ilgili tartışma yaşadığı için güney sahiline konuşlandırmayı planlıyor.
Kaynaklar S-400'ler için sadece Akdeniz sahillerinin değil, başka yerlerin de düşünüldüğünü aktardı. Kaynaklara göre S-400'ler Ruslar tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da da konuşlandırılabilir.
Haberde, Türk makamlarının konu ile ilgili yorum yapmadığı bildirildi.
"Rusya İran'ın S-400 talebini reddetti"
Öte yandan Bloomberg'in bir diğer iddiası ise İran ile ilgili... Rus yetkililere dayandırılan haberde, İran, Rusya'dan yeni S-400 savunma sistemi talep etti. Ancak Rusların, bölgedeki gerilimi daha da arttıracağı için bu talebi reddettiği iddia edildi.
ABD Türkiye'yi bir kez daha tehdit etti
ABD Türkiye'nin S-400 anlaşmasından vazgeçmesi için üzerindeki baskıyı giderek arttırıyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin teslimatının tamamlanması halinde Türkiye'nin "olumsuz sonuçlarla karşılaşacağı" uyarısında bulundu.
Sözcü bu olumsuz sonuçların "F-35'lerin alımı ve üretimine katılımının askıya alınması ile CAATSA nedeniyle yaptırımlar uygulanmasını" olacağını söyledi.
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