0553 313 94 23

Türkiye ve İran için bomba S-400 iddiası

Bloomberg, Türkiye'nin alacağı S-400 füzelerini güney sahiline konuşlandırmayı düşündüğünü iddia etti. Öte yandan İran'ın S-400 satın alma talebinin Ortadoğu'da gerilimi daha da artırabileceği gerekçesiyle Rusya tarafından reddedildiğini belirtti.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:09
Türkiye ve İran için bomba S-400 iddiası

Bloomberg'in dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, Türkiye S-400'leri, Kıbrıs ile Akdeniz'in doğusundaki doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleriyle ilgili tartışma yaşadığı için güney sahiline konuşlandırmayı planlıyor.

Kaynaklar S-400'ler için sadece Akdeniz sahillerinin değil, başka yerlerin de düşünüldüğünü aktardı. Kaynaklara göre S-400'ler Ruslar tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da da konuşlandırılabilir.

Haberde, Türk makamlarının konu ile ilgili yorum yapmadığı bildirildi. 

"Rusya İran'ın S-400 talebini reddetti"

Öte yandan Bloomberg'in bir diğer iddiası ise İran ile ilgili... Rus yetkililere dayandırılan haberde, İran, Rusya'dan yeni S-400 savunma sistemi talep etti. Ancak Rusların, bölgedeki gerilimi daha da arttıracağı için bu talebi reddettiği iddia edildi.

ABD Türkiye'yi bir kez daha tehdit etti

ABD Türkiye'nin S-400 anlaşmasından vazgeçmesi için üzerindeki baskıyı giderek arttırıyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin teslimatının tamamlanması halinde Türkiye'nin "olumsuz sonuçlarla karşılaşacağı" uyarısında bulundu.

Sözcü bu olumsuz sonuçların "F-35'lerin alımı ve üretimine katılımının askıya alınması ile CAATSA nedeniyle yaptırımlar uygulanmasını" olacağını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:09
  1. iran
  2. S-400 füzeleri

YORUM YAZ

  • SelcukSelcuk3 sa önce
    Rusya haberi yalanladi

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sakarya'da, boşandığı eşi tarafından vurulan kadın öldü
  1. Sakarya'da, boşandığı eşi tarafından..
  2. Kocaeli’de oluşan bayram trafiği..
  3. İzmir’de kaçak sigara operasyonu
  4. Orgeneral Çetin bayram trafiğini..
  5. Kediler yakaladı, duyarlı vatandaş..
  6. Çocukların oynadığı oyunda PKK..
  7. Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı
  8. Alman hükümeti elektrikli otomobillere..
  9. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
  10. Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü..
  11. İçişleri Bakanlığından "Silivri..
  12. Suriye Türkmenlerinden Kerkük'teki..
  13. Rusya’nın AB Temsilcisi Chizhov:..
  14. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlerin..
  15. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
  16. UEFA'dan Barış Telli paylaşımı
  17. İzmir'de kaçakçılık operasyonu
  18. Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur..
  19. Bafra’da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
  20. Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 3..
  21. Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı
  22. Samsun'da hırsızlık operasyonu
  23. Tosya’da öldürülen 3 kişi toprağa..
  24. Öğrenci servisinin freni patladı,..
  25. A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı
  26. HSK'nin 2019 yılı ana kararnamesi
  27. Rüşvet iddiasında 2 memur adli..
  28. "İran nükleer anlaşmaya uymayı..
  29. Zonguldak'ta maden ocağında göçük
  30. Otobanda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

Günün Karikatürü

31 Mayıs 2019
ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı