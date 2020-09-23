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Aktüel Türkiye ve İran Bilim Kurulu üyeleri video konferans aracılığıyla toplantı yaptı
Aktüel

Türkiye ve İran Bilim Kurulu üyeleri video konferans aracılığıyla toplantı yaptı

İki ülkenin Sağlık Bakan yardımcıları Emine Alp Meşe ile Asadi Lari ve bilim insanlarının yer aldığı toplantıda, yeni tip koronavirüs için her iki ülkede uygulanan tedavi protokolleri ele alındı - Toplantıda ayrıca Türkiye ve İran'da yürütülen aşı geliştirme çalışmaları görüşüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:37:34 -
Türkiye ve İran Bilim Kurulu üyeleri video konferans aracılığıyla toplantı yaptı

ANKARA (AA) - Küresel salgın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, Türkiye ve İran Bilim Kurulu üyeleri video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye adına Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe başkanlığında, Bakanlığın Sağlık Bilim Kurulu üyeleri ile Aşı Bilim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, İran tarafında Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Asadi Lari ve bilim insanları yer aldı.

İlk bölümünde her iki ülkede uygulanan tedavi protokollerinin ele alındığı toplantıda, İranlı yetkililer, salgına yönelik ülkelerinde yürütülen çalışmalar ile hastanelerde uygulanan tedavi protokolleri hakkında bilgi verdi.

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Meşe, salgının başlangıcından itibaren Türkiye'de yürütülen çalışmalar ve tedavi yöntemleri hakkında genel bir bilgilendirme yaptı.

Bilim Kurulu Üyelerinden Prof. Dr. Serhat Ünal da Türkiye'de uygulanan tedavi protokolleri hakkında İranlı meslektaşlarına paylaşımda bulundu.

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz ise acillerde uygulanan tedavi protokolleri ile topluma yönelik alınan tedbirler hakkında Türkiye'nin tecrübelerini paylaştı.

Prof. Dr. Mehmet Doğanay da Türkiye'deki enfeksiyon kontrolü hakkında bilgi vererek, İran tarafında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi almak istediklerini belirtti.

Her iki ülkenin bilim kurulu üyeleri, kendi ülkelerinde uygulanan tedavi yöntemleri ve salgın yönetimine ilişkin karşılıklı sorulara cevaplar verdi.

- Aşı geliştirme çalışmaları görüşüldü

Toplantının ikinci bölümünde ise her iki ülkede yürütülen aşı geliştirme çalışmaları ele alındı.

Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Türkiye'de yürütülen aşı geliştirme ve aşı tedarik çalışmaları hakkında bilgi paylaşımda bulundu.

Prof. Dr. Serhat Ünal ise kamu ve özel sektör genelinde yürütülen aşı geliştirme çalışmalarının detayları hakkında bilgi sundu.

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli de Erciyes Üniversitesi bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

Soru-cevap bölümün ardından her iki taraf, bir sonraki ay için yeniden bir araya gelinerek tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunulması hususunda fikir birliğine vardı.


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