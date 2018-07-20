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Türkiye ve Hollanda arasında yeni dönem! Resmen karar alındı

Türkiye ile Hollanda, aralarındaki ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı.

20 Temmuz 2018 Cuma 14:33
Türkiye ve Hollanda arasında yeni dönem! Resmen karar alındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Türkiye ile Hollanda, ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı” ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

11 Temmuz tarihinde Türkiye ve Hollanda Dışişleri Bakanları Brüksel’deki NATO Zirvesi marjında görüşmüşlerdir. Bakanlar Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulmasına sebebiyet veren, 2017 Mart ayında vuku bulan üzüntü verici olayları ele almışlardır.

İki Bakan Türkiye ve Hollanda’nın birçok ortak çıkara sahip iki dost ve NATO müttefiki ülke olduklarının altını çizmişlerdir. İki ülke 400 yılı aşkın süredir yakın ilişkiler sürdürmüşlerdir, halen 60 yılı aşkın süredir NATO müttefikidirler ve aralarında kayda değer ticaret ve yatırım ilişkileri bulunmaktadır. İki Bakan Türkiye ve Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine ülkelerinin hazır olduklarını beyan etmişlerdir.

Göç, terörle mücadele ve ekonomik işbirliğini ilerletme gibi birçok konuda iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin öneminin altını çizmişlerdir. NATO Zirvesindeki bu olumlu görüşmeyi takiben iki Bakan birbirleriyle tekrar temasa geçmek için inisiyatif almışlardır.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 14:33
  1. Türkiye
  2. Hollanda
  3. İlişki
  4. Normalleştirme

YORUM YAZ

  • gökhangökhan6 dk önce
    geçin bu işleri
  • birisibirisi7 dk önce
    flaş flaş flaş haçlı hollandalılarla ilişkileri düzeltme kararı aldıkşanlı osmanlı ecdadı papa uşağı hollandayla iyi ilişkiler geliştireceklerini açıkladı israil ile askeri siyasi ve ekonomik ilişkileri 12312312 kat artıran şanlı osmanlı torunu bu sefer de hollanda ile ilişkilerini geliştirmek istedi başkası söylese sizin yapacaklarınızı yazacaklarınızı yazıverdim
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