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Gündem Türkiye ve Gürcistan arasında imzalar atıldı
Gündem

Türkiye ve Gürcistan arasında imzalar atıldı

Gürcistan Savunma Kuvvetleri, imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'den NATO standartlarında yeni zırhlı araçlar alacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 18:01:00 -
Türkiye ve Gürcistan arasında imzalar atıldı

 

Milli Savunma Bakanlığı'nın bağlısı ASFAT ile Gürcistan Savunma Bakanlığı arasında bugün imzalar atıldı.

Görüşme çerçevesinde, anlaşmaya istinaden Gürcistan Savunma Kuvvetleri yeni, yüksek kapasiteli zırhlı personel taşıyıcı araçlar teslim alacak.

Söz konusu zırhlı personel araçları, donanım ve alt sistemleri ile NATO standartlarına uygun bir şekilde hazırlanacak.

Gürcistan Savunma Kuvvetleri'nin belirtilen zırhlı personel araçlarıyla donatılması, Gürcistan'ın savunmasının güçlendirilmesine/geliştirilmesine yardımcı olacak ve Türkiye ile Gürcistan arasındaki işbirliğinin güçlenmesine büyük katkıda bulunacak.

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