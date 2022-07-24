Türkiye ve Endonezya'dan "SİHA mühimmatı" hamlesi

Endonezya 2019 yılında yerli MALE sınıfı Elang Hitam İHA’yı tanıtmıştı. Elang Hitam, Endonezya Araştırma ve İnnovasyon Ajansı’nın yayımladığı verilere göre 1.3 ton azami kalkış ağırlığı, 300 kg faydalı yük kapasitesi ve 134 hp gücünde Rotax 915 turboşarjlı piston motoruna sahip. Geliştirilecek mühimmatın Elang Hitam’da kullanılması mümkün.

TUBİTAK SAGE ve BPPT’nin ortak geliştireceği mühimmatın ana özelliklerine bakıldığında modülerlik açısından KUZGUN MMM (Modüler Müşterek Mühimmat) ailesi ile benzer özelliklerin olması dikkat çekicidir. Arayıcı başlık ve harp başlıklarının değiştirilmesine olanak tanıyan KUZGUN ailesinden edinilen deneyimler söz konusu çalışma için temel oluşturabilir.

SİHA’lar için mühimmat yelpazesini genişleten TUBİTAK SAGE, geçtiğimiz dönemde BOZOK ile KGK-SİHA-82’yi geliştirmişti ve BOZOK’un üretimine başlamıştı. Yeni mühimmatların geliştirme ve test çalışmalarına devam eden TUBİTAK SAGE; KUZGUN SS’i 2022 yılında TUSAŞ AKSUNGUR İHA’dan KUZGUN SS’i ve TUSAŞ ANKA’dan KAYI’yı test edecek.

IDEF21’de tanıtılan GÖZDE güdüm kitinin AKINCI TİHA’ya entegrasyon faaliyetleri devam ediyor.

DefenceTürk