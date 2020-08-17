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Aktüel

Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihi dostluğu "Altın Tren"le anlatılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-17 15:58:27 -
Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihi dostluğu "Altın Tren"le anlatılacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye ve Azerbaycan'ın Kurtuluş Savaşı'ndaki dayanışmasına odaklanan "Altın Tren" filminin hazırlıklarına başlandı.

Skala Yapım tarafından beyaz perdeye aktarılacak filmle, iki ülke arasındaki iş birliği hikayesinin gün yüzüne çıkarılması ve dostluğun pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye - Azerbaycan ortaklığında yapılan filmin çekimlerine 2021 yılı Mart ayında başlanması planlanıyor.

"Altın Tren", Mustafa Kemal Atatürk, Neriman Nerimanov ve Kazım Karabekir'in liderliğinde oluşturulan stratejiyle bir araya getirilen özel bir ekibi merkeze alıyor.

Kurtuluş Savaşı'nın tüm şiddetiyle sürdüğü zor bir dönemde geçen hikaye, bu ekibin Azerbaycan'ın yaptığı yardımın Ankara'ya ulaştırılmasında görevlendirilmesini konu ediniyor.

Filmin, 2022 yılı Nisan ayında vizyona girmesi hedefleniyor.

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