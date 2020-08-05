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Aktüel

Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatında temsili düşman hedefleri vuruldu

Yeniakit Publisher
2020-08-05 14:34:21 -
Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatında temsili düşman hedefleri vuruldu

BAKÜ (AA) - Türkiye ile Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat kapsamında tank ve zırhlı araçlarla temsili düşman hedeflerine operasyon düzenlendi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat kapsamında tank ve zırhlı araçlar zor arazi koşullarında temsili hedeflere saldırı gerçekleştirdi.

Tatbikat kapsamında temsili düşmanın mevzi ve araçlarına atışlar yapıldı, senaryo gereği bazı stratejik noktalar düşmandan temizlendi.

Açıklamada, Türk ve Azerbaycan birliklerinin koordineli hareket etme yönünde üst düzey profesyonellik sergiledikleri ve görevleri başarıyla tamamladıkları kaydedildi.

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