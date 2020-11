Türkiye ve Azerbaycan’ın dostluğunu kimse bozamaz

Muhammet Kutlu Ankara

Azerbaycan Gence Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Aliyev’in Yeni Azerbaycan Partisi Gence İl Başkanı Nagif Hamzayev, önemli açıklamalarda bulundu.

Nagif Hamzayev, şunları dile getirdi: “Türkiye’nin Azerbaycan’a manevi desteği, ülkemizin gücüne güç katmaktadır. Şu anda dünyada Azerbaycan ve Türkiye kadar birbirine çok yakın ikinci bir devlet örneği göstermek mümkün değil. Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra, Azerbaycan’ı tanıyan ilk ülke Türkiye’dir. Tarihi dostluk, karşılıklı güven, samimi ilişkiler ve üst düzey iş birliği temelinde kurulan Azerbaycan-Türkiye ilişkileri gün geçtikçe güçleniyor. Halklarımızın aynı soy, dil, din, kültür ve daha birçok bağa sahip olması, bu iki ülkeyi her zaman birbirine yerli kılmış, mutlu ve üzücü günlerde birlikte olmuşlardır. Türkiye, ilk günden itibaren Azerbaycan’ın devlet kurma yolunda attığı adımlara her zaman destek olmuş, büyük devletlerin katıldığı etkinliklerde Azerbaycan adına hakikatin sesini yükseltmiştir. Özellikle, Azerbaycan’ın yıllardır düşman işgali altında olan topraklarının özgürlüğü için savaştığı bir dönemde Türkiye’nin ülkemizin yanında durması ve adalet için savaşımızı desteklemesi tarihteki kardeşliğimizin ve dostluğumuzun en açık ifadesidir.”

Erdoğan-Aliyev farkı

Hamzayev, şöyle devam etti: “Ülkemizin en acı sorunu olan Dağlık Karabağ sorununun çözümünde Türkiye’nin her zaman Azerbaycan halkının yanında olması, büyük dostluğumuzun, kardeşliğimizin ve dayanışmamızın bir ifadesidir. Azerbaycan’ın yanında büyük bir devletin varlığı dünya toplumuna ve uluslararası kuruluşlara bir mesajdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, devlet görevlileri ve tüm Türk toplumunun Azerbaycan halkına verdiği manevi ve siyasi destek, ülkemizin gücüne güç katmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında kurulan dostluk ve kardeşlik ilişkileri, ikili ilişkilerimizin her alanda daha da katkı sağlamaktadır. Bugün, her iki ülkenin liderlerinin izlediği doğru, maksatlı politikanın mantıksal bir sonucu olarak, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki işbirliği siyasi, ekonomik, enerji, ulaştırma, ticaret, insani yardım, bölgesel güvenlik, askeri ve diğerleri dahil tüm alanlarda en üst düzeyde devam etmektedir. Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun Ekim 2017’de Azerbaycan ve Türkiye cumhurbaşkanlarının katılımıyla açılması, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıldönümü vesilesiyle Bakü’de Özgürlük Meydanı’nda askeri geçit töreninde yapılan konuşmalarda, STAR petrol Azerbaycan’ın Türkiye’ye yatırımı 6,3 milyar dolarlik Rafinerinin faaliyete geçmesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, TANAP ve TAP gibi enerji projeleri iki ülke arasındaki birlik ve kardeşliğin büyük bir kutlamasıdır.”

Baki kardeşlik

Hamzayev, sözlerini şöyle tamamladı: “Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e bu günlerde gönderdiği mektuplar da kardeş ülkenin desteğinin, dostluğunun, kardeşliğinin ve birliğinin yüzyıllar boyunca sınavdan başarıyla geçtiğini ve 83 milyon Türk halkının hep kardeşlerinin yanında olduğunu gösteriyor. Azerbaycan ile Türkiye arasında uzun süredir devam eden dostluk ve kardeşlik ilişkileri, iki ülke arasındaki ilişkilerin sonsuz olduğunu ve Azerbaycan-Türk dostluğunu ve kardeşliğini hiçbir kuvvetin engelleyemeyeceğini bir kez daha göstermektedir.”