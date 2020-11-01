Türkiye ve Azerbaycan'dan enerjide iş birliği protokolü

İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Azerbaycan Enerji Düzenleme Ajansı (AERA) arasında elektrik ve doğal gaz piyasalarında uyumlu bir düzenleyici çerçevenin oluşturulması için iş birliği protokolü imzalandı.

Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, protokol EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve AERA Başkanı Dr. Samir Akhundov tarafından 27 Ekim'de imzalandı.

İmzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe giren protokol kapsamında, her iki ülkenin elektrik ve doğal gaz piyasalarında tutarlı bir düzenleyici çerçeve oluşturulması sağlanacak. Bu amaçla, kurumların bilgi ve deneyimleri çeşitli seminerler, toplantılar, personel değişimi ve elektronik bilgi akışı yoluyla paylaşılacak.

Bölgesel elektrik ve doğal gaz piyasalarının oluşturulmasında diğer ulusal, bölgesel ve uluslararası kurumlarla iş birliği yapılması ve ikili iş birliğinin çok taraflı iş birliğine dönüştürülmesi için fırsatlar değerlendirilecek.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, imza törenindeki konuşmasında Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağına dikkati çekerek, son günlerde Ermenistan ile yaşanan Dağlık Karabağ sorununda Azerbaycan'a desteğini vurguladı.

EPDK ve AERA arasındaki protokolle yalnızca ikili ilişkilerin geliştirilmekle kalmayacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu protokol aynı zamanda bölgesel ve uluslararası yapılanmaların yanı sıra üçüncü taraflarla olan ilişkileri de ortaklaşa şekilde geliştirmeyi amaçlıyor. Türkiye’deki elektrik ve doğal gaz piyasalarının mimarı olan kurumumuzun bilgi ve deneyimlerini kardeşleriyle memnuniyetle paylaşmaya hazır olduğunu vurgulamak istiyorum. İmzaladığımız bu protokol, 20 yıla yakın sürede kaydettiği aşama sonucunda sahip olduğu modern enerji piyasasıyla bulunduğumuz coğrafyada örnek konuma gelen ülkemizin deneyimlerinin, enerji piyasalarını serbestleştirme sürecinde olan ve önemli bir tedarikçimiz konumundaki Azerbaycan’a aktarılması açısından da büyük fırsatlar sunuyor."