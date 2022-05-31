Türkiye ve Azerbaycan Türk birliğini güçlendiriyor

ÇINAR DEMİR ANKARA

Azerbaycan’ın bağımsızlık kutlamaları kapsamında Gence’de gerçekleştirilen konferansta konuşan ADAU Rektörü Prof. Dr. İbrahim Caferov, Nisan 1920’de Bolşevik işgalinin ardından Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin (APR) çöktüğünü belirterek, “Yıkılan Demokratik Cumhuriyetin üç renkli bayrağını kaldıran ve Azerbaycan halkının ebedi bağımsızlığını sağlayan kişi, halkımızın milli lideri Haydar Aliyev’dir. Haydar Aliyev’in kurduğu politika, bugün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından günümüzün gereklerine ve gerçeklerine uygun olarak yürütülmektedir” dedi.

Azerbaycan'ın bağımsızlığı 20. Yüzyıl başındaki ilk bağımsızlık

Türk Aksakallılar Birliği Başkanı, Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Veteranlar Konseyi Üyesi akademisyen Sudeif İmamverdiyev de; zengin devlet geleneklerine sahip Azerbaycan halkı tarafından 20. yüzyılın başlarında Müslüman Doğu’da ilk demokratik cumhuriyetin kurulmasının önemli olduğunu söyledi. Azerbaycan halkının 44 günlük Vatanseverlik Savaşı’nda kazandığı tarihi zaferin büyüklüğüne dikkat çeken İmamverdiyev, kurtarılan topraklarda gerçekleştirilen inşaat ve restorasyon çalışmalarının, vatan topraklarını ihya ettiğini dile getirdi.

Azerbaycan, Haydar Aliyev'in ileri görüşü sayesinde gelişme aşamasına girdi

Türkiye’nin Gence Başkonsolosu Zaki Öztürk ise, kurulan Demokratik Cumhuriyet’in varlığının uzun sürmediğini ve Bolşevik işgali sonucunda Azerbaycan’ın uzun süre Sovyetler Birliği’nin parçası olduğunu kaydetti. Azerbaycan’ın 1991’de zorluklarla ve şehitler verme pahasına bağımsızlığını geri aldığını, ancak bağımsızlığının ilk yıllarında siyasi ve ekonomik sorunların yanı sıra Ermenistan’ın askeri saldırısına maruz kaldığını söyledi. Öztürk, milli lider Haydar Aliyev’in ileri görüşlü politikası ve tecrübesi sayesinde Azerbaycan’ın zor bir durumdan kurtulduğunu ve gelişme aşamasına girdiğini kaydetti.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’ne bağlı Dünya Türkoloji Merkezi Başkanı Tarih Bilimleri Doktoru Güllü Yoloğlu da, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin ülkemizdeki sosyo-politik düşüncenin oluşumundaki, halkın kendi kaderini tayin etme sürecindeki rolünden bahsetti. Güllü Yoloğlu, Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasının sadece Türk dünyasında değil, genel olarak tüm Müslüman ve Doğu halklarında bağımsızlık ideolojisini güçlendirdiğini söyledi. Türk halkları arasındaki ilişkilerin modern zamanlarda hızla geliştiğini kaydeden Güllü Yoloğlu, Türk birliğinin güçlenmesinde Türkiye ve Azerbaycan’ın önemli bir rol oynadığını söyledi.

Konferansa, ADAU Rektörü, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Üyesi, Prof. Dr. İbrahim Caferov, Türk Aksakallar Birliği Başkanı, YAP Veteranları Meclisi Üyesi, akademisyen Sudeif İmamverdiyev, Türkiye’nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, Milletvekili Parvin Karimzade, YAP Gence Şehir Teşkilatı Başkanı Ramil Orujov, Gence Aksakallılar Şurası Başkanı Nureddin Mammadov, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’ne bağlı Dünya Türkoloji Merkezi Başkanı, Tarih Bilimleri Doktoru Güllü Yoloğlu, aydınlar, Gence’deki sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, üniversite öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.