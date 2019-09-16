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Türkiye ve Azerbaycan arasında 147 eylem planı onaylandı

Türkiye-Azerbaycan 8.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:30
Türkiye ve Azerbaycan arasında 147 eylem planı onaylandı

Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı sona erdi. Toplantı sonunda imzalanan protokole göre iki ülke arasında mevcut ticaret ve ekonomik ilişkilerin durumunu ve ekonomik işbirliğini geliştirmek için 147 eylem planı onaylandı.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Nevruz Mammadov ile birlikte Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısına başkanlık etti. Fuat Oktay ve Başbakan Nevruz Mammadov toplantıdan önce baş başa görüşme gerçekleştirdi. Baş başa görüşmenin ardından heyetlerin katılımıyla devam eden toplantıya Azerbaycanlı bakanlar, bakan yardımcıları ve Komisyon üyelerinin temsilcileri katıldı. Toplantı kapsamında taraflar, iki ülke arasındaki mevcut ticaret ve ekonomik ilişkilerin durumunu ve ekonomik işbirliğini geliştirme konularını görüştü. Protokol imzalandıktan sonra yaptığı konuşmada 147 konu hakkında görüşüldüğünü vurgulayan Nevruz Mammadov, “Bu konularla ilgili yapılan anlaşmamızı protokolde belirterek imzaladık. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizler için açtığı bu yolda karşımıza koydukları hedeflere ulaşmamız için biz bu adımları attık. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarıları gördük ve bu yolda devam etmeye karar verdik. Bugünkü toplantımız da ülkelerimiz arasındaki dostluk, kardeşlik ilişkilerine katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.


Oktay: “Türkiye ve Azerbaycan bölgede iki büyük ekonomik güçtür”


Protokolünher iki ülkeye hayırlı olmasını dileyen Fuat Oktay, “Türkiye ve Azerbaycan bölgede iki büyük ekonomik güçtür. Bu gücün çok daha üst seviyelerde işbirliğine dönüşmesinin oluşturacağı sinerji iki ülke halklarını refahının artmasına ve bölgenin istikrarına katkı sağlayacaktır. Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni işbirliği imkanlarının değerlendirildiği Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı inanıyorum ki, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizin temel taşlarını oluşturan alanlarda ileri aşamaya geçilmesine vesile olacak ve ilişkilerimizde yeni pencereler açacaktır. 8. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı kapsamında ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin en geniş kapsamıyla ve derinlemesine ele alındığı komisyon çalışmaları soncunda ticaretten enerjiye, ulaştırmadan eğitime, tarımdan sağlığa pek çok alanda işbirliği yapılması kararlaştırılmış, eylem planları hazırlanmıştır. 2019-2022 dönemi için hazırlanan eylem planında 147 adet eylem yer almaktadır. İki ülke arasında tercihli ticaret anlaşmasının inşallah bu yıl içerisinde imzalanması, karşılıklı ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması için iki ülke arasında basitleştirilmiş gümrük hattı kurulması, helal akreditasyon ve helal belgelendirme alanlarında teknik işbirliği başlatılması, ham madde ve yarı mamul konusunda her iki ülkenin girdi tedariki anlamında potansiyel yüksek ürünler belirlenmesi, firma düzeyinde çalışmalar yapılarak da dış ticaret hacmine katkı sağlanması. İki ülke Posta İdaresi arasında E-ticaret alanında işbirliği tesis edilmesi, çifte vergilendirilmenin önlenmesi anlaşmasının güncellenmesi Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesi kapsamında sınır geçiş prosedürlerinin kolaylaştırmak için çalışmalar yapılması, kapasitesini artırılması ve daha cazip ve rekabetçi haline getirilmesi için yine ortak tarife ve potansiyel işbirliği analarının görüşülmesi. Türkiye ve Azerbaycan arasında stratejik enerji işbirliğinin artırılmasına yönelik Enerji Forumu düzenlenmesi sadece aldığımızı kararlardan bazı birkaç tanesidir” ifadelerini kullandı.


Fuat Okay açıklmasını şu şekilde sürdürdü:


“Azerbaycan’ın parçası olan Yukarı Karabağ ve diğer işgal altındaki topraklarla temas, ticari ve ekonomik faaliyetlerde bulunulmaması konusunda Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerimizle işbirliği içerisinde üzerine düşeni yapmaya kararlıdır ve bu çerçevede yoluna devam edecektir. Komisyonumuzun bugün aldığı kararlar ekonomik ilişkilerimizi somut eylemler temelinde ticaretten enerjiye, ulaştırmadan eğitime, tarımdan sağlığa pek çok alanda daha ileriye taşıma karlılığımızın bir göstergesidir”.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Bakü temasları kapsamında Türkiye-Azerbaycan İş Forumuna katılacak ve Asan Hizmet Merkezi’ni ziyaret ettikten sonra Azerbaycan’da yarılacak.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:30
  1. doğa

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