Türkiye ve ABD'nin 5. ortak hava devriyesi başladı

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için 12 Ağustos'ta, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Türk ve ABD askeri yetkililerinin görev yaptığı merkezin çalışmaları kapsamında Türk ve ABD helikopterleri bölgede ortak devriye uçuşu yapmaya başladı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturduğu tahkimatların ve arazinin gözlemlendiği ve sonuncusu geçen hafta Perşembe günü yapılan devriye uçuşlarının 5'incisi bugün gerçekleştirildi. Sınırın Suriye tarafından gelen 2 helikopter havadayken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 helikopter de 13.40 sıralarında havalandı.

Üs noktasına iniş yapması bekleniyor

Türkiye ve ABD'ye ait 4 helikopter sınır hattına yöneldi. ABD'ye ait helikopterler sınırın Suriye, TSK'ya ait helikopterler ise Türkiye sınırında uçuşa başladı. Sınırın iki yakasında uçuş yapan helikopterlerin devriye görevinin yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor. Devriyenin tamamlanmasının ardından TSK'ya ait helikopterlerin yeniden Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na dönmesi, ABD'ye ait helikopterler ise Suriye'deki üs noktasına iniş yapması bekleniyor.

İlk devriye 8 Eylül'de yapılmıştı

Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD silahlı kuvvetleri Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesine 8 Eylül'de başlamıştı.Türkiye Milli Savunma Bakanlığı kara devriyesinden ilk fotoğrafları Twitter hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşmıştı.