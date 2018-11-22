Türkiye ve AB'den, ABD'ye karşı kritik yaptırım açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'yi kızdıracak bir açıklama yapıldı.



Bakanlıkı tarafından yapılana çıklamada "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı"na ilişkin ortak açıklamada, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın ve bu anlaşma uyarınca yaptırımların kaldırılması sonucunda İran’ın yararlanmakta olduğu ekonomik faydaların sürdürülmesinin önemi hususunda mutabık kaldık" denildi.

Bu açıklama, İran'a yaptırım uygulayan ABD'nin politikalarına karşı geliyor.