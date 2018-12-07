Türkiye ve ABD'den ortak açıklama

Türkiye-ABD, Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını teyit etti ve Suriye ihtilafına BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu bir siyasi çözüm bulunması sürecinde sürdürülebilir ve geri döndürülemez ilerleme sağlanmasının öneminin altını çizdi.

Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu'nun 3'üncü toplantısı neticesinde taraflar, Suriye konulu Çalışma Grubu toplantılarının daha sık aralıklarla düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı.

Yüksek Düzeyli Suriye Çalışma Grubu’nun müteakip toplantısının en geç Şubat 2019’a kadar Washington'da yapılması kararlaştırıldı.