  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sosyal medyada tepki yağıyor! Namazla alay eden ahlaksız

Erdoğan’dan flaş hamle! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Kılıçdaroğlu'na 'istifa edin' çağrısı yaptı ve dört gün sonrasını işaret etti Kendimi Kızılay Meydanı'nda canlı canlı yakmaya hazırım

Tanju, Faik'e 24 saat süre verdi: Namussuz, şerefsizsin

Türkiye için acil uyarı az önce geldi! Uzmanlar ellerini dizlerine vurarak açıkladı! Eyvah ki ne eyvah

Kılıçdaroğlu’na özendi! Fatih Altaylı’dan rezil el hareketleri

İstanbul Valiliğinden 'ekmeğe zam' açıklaması

Zekeriya Öz ondan ne istedi? Aziz Yıldırım neler anlattı neler

Dünyanın en güçlü ordularının 2023 sıralaması belli oldu! Türkiye 2 ülkenin önüne geçti

Rus medyası: Erdoğan ilan etti! Dünya gündemini belirledi
Gündem Türkiye ve ABD'den kritik NATO görüşmesi
Gündem

Türkiye ve ABD'den kritik NATO görüşmesi

Yeniakit Publisher
2023-07-08 21:44:00 -
Türkiye ve ABD'den kritik NATO görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO genişlemesi ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

Kanada ile görüşme

Öte yandan Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler aldı: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bugün (8 Temmuz) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede mevkidaşı Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Görüşmede ayrıca, NATO genişlemesi ve ikili ilişkiler ele alınmıştır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23