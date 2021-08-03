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Gündem Türkiye ve ABD arasında kritik temas
Gündem

Türkiye ve ABD arasında kritik temas

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü. İkili ilişkilerin seyrinin ele alındığı, Afganistan, Tunus, Kıbrıs ve diğer bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinde olumlu gündeme odaklanmak ve iş birliğini ilerletmek için atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu

Yeniakit Publisher
2021-08-03 18:02:00 -
Türkiye ve ABD arasında kritik temas

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkilerin seyri ele alındı, Afganistan, Tunus, Kıbrıs ve diğer bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinde olumlu gündeme odaklanmak ve iş birliğini ilerletmek için atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Orman yangınlarının, özellikle bugünlerde birçok ülkenin maruz kaldığı küresel bir sorun haline geldiğine ve bu afetlerle mücadelede dayanışma ve iş birliğinin önemine vurgu yapılan görüşmede, Afganistan'da insani bir kriz oluşmaması, istikrar ve barış ortamının sağlanması için uluslararası iş birliğinin elzem olduğuna dikkat çekildi.

Görüşmede, Tunus'ta demokratik ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesinin teşvik edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Kıbrıs'taki realitenin uluslararası toplum tarafından doğru anlaşılması ve adil bir yaklaşımı temsil eden iki devletli çözümün desteklenmesi gerektiği ifade edilen görüşmede, Türkiye'nin, bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamak adına, uluslararası toplumla iş birliği içinde olmaya devam edeceği dile getirildi.

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