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Gündem Türkiye ve ABD arasında kritik Doğu Akdeniz görüşmesi
Gündem

Türkiye ve ABD arasında kritik Doğu Akdeniz görüşmesi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien'la telefonda Doğu Akdeniz'i görüşen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin gerilimden yana olmadığı ve adil bir paylaşımdan yana olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 23:28:00 -
Türkiye ve ABD arasında kritik Doğu Akdeniz görüşmesi

Doğu Akdaniz'le ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien'la arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, O’Brien ve kalın arasında, Doğu Akdeniz’deki son durum ile bölgesel meseleler konuşulduğu bildirildi.

"Adil bir paylaşım modeli hayata geçirilmeli"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de gerilim istemediği belirtilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi adil bir paylaşım modelinin hayata geçirilmesi gerektiği söylendi.

Görüşmede Yunanistan'ın uluslararası hukuka uygun olmayan isteklerinin kabul edilez olduğu belirtilerek, siyasi çözüm için bu tür yaklaşımlardan kaçınılması gerektiği belirtildi.

Kıbrıs Türk halkının çıkarlarının korunacağını söyleyen Kalın, Akdeniz'in bir barış denizi olması gerektiğini belirtti.

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