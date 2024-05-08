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Ekonomi Türkiye ve ABD arasında dev anlaşma! Bakan Bayraktar ayrıntıları açıkladı
Ekonomi

Türkiye ve ABD arasında dev anlaşma! Bakan Bayraktar ayrıntıları açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-05-08 22:45:00 -
Türkiye ve ABD arasında dev anlaşma! Bakan Bayraktar ayrıntıları açıkladı

Enerjide atılımlarda bulunan Türkiye, hem petrol ve doğal gaz araması yaparken hem de enerji temin ettiği ülkelerde çeşitliliğe gidiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile ABD'nin ExxonMobil şirketi arasında LNG ticaretine ilişkin iş birliği anlaşması imzalandığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'li ExxonMobil ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) konusunda iş birliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

'BOTAŞ VE EXXONMOBİL ARASINDA LNG ANLAŞMASI İMZALANDI'

Bakan Bayraktar resmi X hesabından yaptığı paylaşımda,

"Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiğimiz Vaşington’da BOTAŞ ve ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin bir iş birliği anlaşması imzaladık. ABD, halihazırda LNG tedariki sağladığımız önemli ülkelerden bir tanesi. Uzun vadeli olması planlanan bu anlaşma ile kaynaklarımızı çeşitlendirme noktasında bir adım daha atmış olacağız. Gazlaştırma kapasitesiyle dünyada sayılı ülkeler arasında yer alıyoruz. Hem ülkemizin hem bölgemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.
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