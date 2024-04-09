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Ekonomi Türkiye üzerinden 4 ülkeye yapılan uçuşlar için e-vize zorunluluğu
Ekonomi

Türkiye üzerinden 4 ülkeye yapılan uçuşlar için e-vize zorunluluğu

Yeniakit Publisher
2024-04-09 11:43:00 -
Türkiye üzerinden 4 ülkeye yapılan uçuşlar için e-vize zorunluluğu

İstanbul Havalimanı’nı kullanarak Meksika, Panama, Kolombiya ve Venezuela’ya transit seyahat edecek 10 ülkenin vatandaşlarına, elektronik havalimanı transit vizesi şartı getirildi.

Küresel düzensiz göç hareketlerinde hem geçiş ülkesi hem de hedef ülke konumunda olan Türkiye, düzensiz göçle mücadelede uluslararası toplumun en aktif üyelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Düzensiz göçmen sorunsalı

Son dönemde Türkiye üzerinden transit hava yolu imkanlarını kullanarak çeşitli Orta ve Latin Amerika ülkeleri üzerinden Kuzey Amerika’ya yönelen düzensiz göçmen sayısında tespit edilen artış nedeniyle uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde denetimler sıklaştırıldı. Türk Hava Yolları (THY), Güney Amerika ülkelerine seyahat edecek yolcular için mart ayında, “uçuşlarda yolcu kabulü için pasaport ve vize gereksinimi gibi genel kuralların dışında bazı ek kontroller uygulanabildiği” uyarısında bulundu. Bu bağlamda 15 Nisan’dan itibaren İstanbul Havalimanı’nı kullanarak Meksika, Panama, Kolombiya ve Venezuela’ya transit seyahat edecek Hindistan, Afganistan, Nepal, Burkina Faso, Gine, Çad, Somali, Kamerun, Moritanya ve Yemen vatandaşlarının elektronik havalimanı transit vizesi almaları mecburi oldu. Elektronik transit vizesi, Dışişleri Bakanlığının “evisa.gov.tr” portalından 15 Nisan 2024 tarihi itibarıyla çevrim içi olarak ücretsiz alınabilecek.

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