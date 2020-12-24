Türkiye Uzay Ajansı, EURİSY'e resmen üye oldu

Türkiye Uzay Ajansı, Avrupa Uzay Ajansları Birliğine (EURİSY) üye olarak katıldı. Gelişme, ajansın henüz bir internet sitesi olmaması sebebiyle ajansın uluslararası ilişkiler şube müdürü Dr. Ayhan İncirci tarafından duyuruldu.

Çeşitli Avrupa ülkelerinin uzay ve havacılık kuruluşlarının bir araya geldiği Eurisy’ye TÜBİTAK daha önceden katılmıştı.

Eurisy; Avrupa çapında uzay ajansları, uluslararası kuruluşlar, araştırma kurumları ve uzayla ilgili faaliyetlerde bulunan özel/kamu kuruluşlarını bir araya getiren Fransa merkezli bir kuruluştur. Uzay çalışmaları ekosisteminde profesyonel deneyim paylaşımını hedefleyen Eurisy bu sayede uydu uygulamalarında yenilikçi kullanımı teşvik ediyor. Kurum kendini toplumla uzay arasında bir köprü olarak görüyor.

Sektörde 30 yılı aşkındır bulunan Eurisy, uydu tabanlı hizmetlerde (Dünya gözlemi, navigasyon uygulamaları, iletişim vd.) oldukça yenilikçi ve ihtiyaçlara yönelik çözümler için çalışıyor. Bunu çeşitli atölye çalışmaları, konferanslar ve proje ortaklıklarıyla gerçekleştirmeye teşvik ediyor. Üye kamu ve özel sektör kuruluşlarının ilgili hizmetleri geliştirilmesi için bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanıyor.

DefenceTurk'ten Hatice İspir'in aktardığına göre, Türkiye Uzay Ajansı özelinde ekleme yapacak olursak sektörde görece yeni sayılan kurumun asıl amacı uzay çalışmalarında şemsiye organizasyon olmak. İdari ve mali özerkliği bulunan TUA, havacılık ve uzay alanında uluslararası kuruluşların koordinasyon ile ar-ge projelerinin hazırlanması ve desteklenmesi hususunda öne çıkması hedefleniyor. Nitekim 2020 bitmeden açıklanması beklenen Milli Uzay Programıyla da sunulan çalışmaların temelinde iş birliği ve deneyim paylaşımı yer alması gayet yerinde olacak.

Ajansın aynı zamanda ilgili alanlarda nitelikli insan gücü konusunda da faaliyetleri hızlandırması bekleniyor.