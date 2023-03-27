Türkiye üretti! Çinliler çaldı

Çakma ürünlerin dünya başkenti konumunda olan Çin’de bu kez bir Türk yazılım çalındı. Çinli şirket, birebir taklit ettiği Türk yazılımı uygulama mağazasında satmaya başladı.



Teknoloji girişimcisi Deniz Dündar, İngilizce öğrenimini eğlenceli ve pratik hale getiren Voscreen adlı yazılımı 2014’te geliştirdi. Uygulamanın en önemli özelliklerinden biri ücret talep etmiyor olması. Ancak Çin’de bir şirketin uygulamanın yazılımını olduğu gibi çaldığı ortaya çıktı.

Dündar’ın açıklamasına göre şirket, Voscreen’i hem fikir hem isim hem de logo olarak dahi değiştirme zahmetine girmedi. Bu uygulama, Apple’ın uygulama mağazasında Çince yer aldı.

Asya pazarında

Bu çalıntı fikir vakasına Dündar tepki gösterdi. Çinli şirketin haksız kazanç elde ettiğini belirterek Apple’a itiraz mektubu yazdı. Uygulamanın Çincesine Avrupa pazarında erişilmiyor. Ancak Asya VPN’i ile girildiğinde erişiliyor. Dündar, ABD’deki hukuk firmalarının devreye gireceğini ve mücadele edeceğini söyledi, farkındalık yaratmak için de sosyal medyada kampanya başlattı. Öte yandan ABD’de yazılım kodunu çalıp kopyalamak suç, ancak uygulamanın işlevselliğini çoğaltmak için kendi kodunu yazmak telif suçu değil.

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