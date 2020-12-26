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Spor Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları
Spor

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları

Yarışlarda sporcular çeşitli kategorilerde Türkiye rekoruna imza attı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 23:51:44 -
Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda sporcular, Türkiye rekorları kırdı.

Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 200 metre sırt üstü yarışında Galatasaraylı sporcu Berke Saka, 1.59.83'lük derecesiyle 17-18 yaş kategorisinde Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Fenerbahçe yüzücüsü Deniz Ertan ise 400 metre karışıkta 4.45.01 ile 15-16 yaşta Türkiye rekoru kırmayı başardı.

ENKA'dan Merve Tuncel, 400 metre serbest yarışta 4.06.83'lik dereceyle 15-16, 17-18 ve artı 19 yaşlarında Türkiye rekoru kırdı.

Galatasaraylı sporcu Berkay Ömer Öğretir, 200 metre kurbağalamada 2.09.86 ile artı 19 yaş kategorisinde Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Fenerbahçeli yüzücü Baturalp Ünlü, 100 metre serbest yarışta 49.87'lik dereceyle 17-18 yaşta Türkiye rekoru kırdı.

Antalyaspor'dan Emir Batur Albayrak ise 400 metre serbestte 4.07.63 ile 13 yaş kategorisinde Türkiye rekoruna imza attı.

ENKA sporcusu Yiğit Aslan, 400 metre serbest yarışında 3.52.43'lük dereceyle 17-18 yaş kategorisinde Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.



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