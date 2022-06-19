Türkiye turizminde pazar çeşitlendi

Çorabatır, Polonya, Çekya, Slovakya, Romanya, Arnavutluk ve İngiltere pazarlarında taleplerin arttığını kaydetti. Çorabatır, “Birleşik Arap Emirlikleri, Ortadoğu pazarlarından da talepler gelmeye başladı. İsrail pazarı da gelişmekte. Rusya ile Ukrayna açığını kapatamayacak gibi gözüksek de inşallah hedeflediğimiz rakamları bulacağız” şeklinde konuştu.

Çorabatır, pazar çeşitliliğinin öneminin giderek arttığına işaret etti. Çorabatır, turizm hareketliliğinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) etkin rol oynadığını da vurguladı.