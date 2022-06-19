  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye turizminde pazar çeşitlendi
Ekonomi

Türkiye turizminde pazar çeşitlendi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, turizmde alternatif pazarların olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 12:53:00 -
Türkiye turizminde pazar çeşitlendi

Çorabatır, Polonya, Çekya, Slovakya, Romanya, Arnavutluk ve İngiltere pazarlarında taleplerin arttığını kaydetti. Çorabatır, “Birleşik Arap Emirlikleri, Ortadoğu pazarlarından da talepler gelmeye başladı. İsrail pazarı da gelişmekte. Rusya ile Ukrayna açığını kapatamayacak gibi gözüksek de inşallah hedeflediğimiz rakamları bulacağız” şeklinde konuştu.

Çorabatır, pazar çeşitliliğinin öneminin giderek arttığına işaret etti. Çorabatır, turizm hareketliliğinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) etkin rol oynadığını da vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23