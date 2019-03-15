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"Türkiye, turizmde umduğunu bulacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:"Rusya'da kısmi ekonomik sorunlar olmasına, Rusya'nın genel pazarında büyüme beklenmemesine rağmen Türkiye'ye olan pazarda yüzde 15 civarında erken rezervasyonlarda artış var. Sevindirici bir olay. Türkiye umduğunu bulacak gibi gözüküyor"- "(Almanya pazarı) Pazarın geneline baktığınız zaman eksi 2 gibi, yüzde 2 gibi bir gerileme vardı. Ama Türkiye diye baktığınız zaman yüzde 58 artıdaydı. Bu çok sevindirici bir şey Türkiye açısından"- "Sektörde çok büyük bir heyecan var. Yaklaşan sezonda rakamlar, rezervasyon çok iyi gözüyor"- "Turistin kışın sadece golf amaçlı gelmemesi gerekiyor. Antalya sanat ve kültür başkenti olmalı. Bu bağlamda Antalya Büyükşehir Belediyesinin önemli projeleri var, Bakanlık olarak nasıl destek olacağımızı tartıştık"

15 Mart 2019 Cuma 11:52
"Türkiye, turizmde umduğunu bulacak"

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Rusya'da kısmi ekonomik sorunlar olmasına, Rusya'nın genel pazarında büyüme beklenmemesine rağmen Türkiye'ye olan pazarda yüzde 15 civarında erken rezervasyonlarda artış var. Sevindirici bir olay. Türkiye umduğunu bulacak gibi gözüküyor." dedi.

Antalya'ya gelen Ersoy, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Kundu Oteller Bölgesi'nde turizmcilerle bir araya geldi.

Bakan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, sektör temsilcileriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini, Türkiye'de Antalya'nın turizm başkentlerinden olduğunu söyledi.

Türkiye'ye gelen her üç turistten birinin Antalya Havalimanı'ndan giriş yaptığını belirten Ersoy, "O yüzden bizim için hayati önemi olan bir şehir. Burada en önemli sorun sezonun uzatılması ki tatil bölgelerine bakıldığında en uzun sezon Antalya bölgesinde var. Sezonun bütün oteller açısından uzatılabilmesi ve 12 aya yayılabilmesi, daha çok istihdam sağlanması ve istihdamın 12 ay korunması için hem sektör hem yerel yönetimler olarak neler yapmamız gerektiğini değerlendirdik." diye konuştu.

Ersoy, turistin kışın sadece golf amaçlı gelmemesi gerektiğini vurguladı.

- "Antalya sanat ve kültür başkenti olmalı"

Antalya'nın sanat ve kültür başkenti olması gerektiğine dikkati çeken Bakan Ersoy, bu bağlamda Büyükşehir Belediyesinin önemli projeleri bulunduğunu, Bakanlık olarak nasıl destek olacaklarını tartıştıklarını anlattı.

Projelerin tamamı gerçekleştirildiğinde Antalya'da sezonun 12 aya uzayacağını ifade eden Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu daha fazla istihdam gerektirecek. Bununla ilgili de çok güzel projeler hazırlamışlar. Özellikle turizm personelinin ev sahibi olması için güzel proje hazırlamışlar. Bu projeyi, daha nasıl yaygınlaştırırız, onu tartıştık. Biz sadece personel değil, nitelikli personel istiyoruz. Ev ve lojman gibi sıkıntılarının olmaması gerekiyor. Bakanlık olarak nasıl destek olabiliriz bunu konuştuk. Sektörde çok büyük bir heyecan var. Yaklaşan sezonda rakamlar, rezervasyon çok iyi gözüyor. Ama biz sezon olarak görmüyoruz, biz bunu dört, beş yıllık bir eylem planı olarak gördüğümüz için inşallah iyi şeyler Antalya'yı bekliyor."

- "Rusya istikrarlı bir şekilde büyüyor"

Türkiye'nin katıldığı turizm fuarlarına değinen Ersoy, şunları kaydetti:

"En önemli şey ciddi artış oranları var. Özellikle ITB Berlin'de, Almanya pazarı erken rezervasyonda küçülmüş. Pazarın geneline baktığınız zaman eksi 2 gibi, yüzde 2 gibi bir gerileme vardı. Ama Türkiye diye baktığınız zaman yüzde 58 artıdaydı. Bu çok sevindirici bir şey Türkiye açısından. Bize rakip olan pazarlardan ciddi potansiyeli tekrar geri almaya başlamışız hızlı şekilde. Rusya istikrarlı bir şekilde büyüyordu, geriye gitmemişti. Ama sevindirici olan büyümeye devam ediyor olması. Rusya'da kısmi ekonomik sorunlar olmasına, Rusya'nın genel pazarında büyüme beklenmemesine rağmen Türkiye'ye olan pazarda yüzde 15 civarında erken rezervasyonlarda artış var. Sevindirici bir olay. Türkiye umduğunu bulacak gibi gözüküyor."

Turizme sezon olarak değil yıl olarak baktıklarını belirten Ersoy, orta vadede beş senelik programlar halinde çalışacaklarını aktardı.

Nitelikli turisti hedeflediklerini vurgulayan Ersoy, "Sanatıyla kültürüyle yaşayan şehirler programlayacağız belediyelerimizle birlikte. Bunu turizmle birleştirip 12 aya yayılmış kalıcı bir organizasyon haline getireceğiz. Her ilimizde belediye başkanlarımızla hızlandırarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:52
  1. Kültür ve Turizm Bakanı
  2. Mehmet Nuri Ersoy
  3. sektör

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