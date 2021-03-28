  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Türkiye tüm dünyaya parmak ısıttırdı! Tam 20 milyar...
Eğitim

Türkiye tüm dünyaya parmak ısıttırdı! Tam 20 milyar...

EBA dijital 20 milyar tıklanmayla dünyada ilk sırayı alırken Türkiye’nin bu konudaki başarısı da gdiğer ülkelere örnek oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 07:15:00 -
Türkiye tüm dünyaya parmak ısıttırdı! Tam 20 milyar...

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un salgın sonrasında hibrit (karma) eğitim modelinin devam edeceğini duyurmasıyla Türkiye’nin uzaktan eğitim sürecindeki başarısı bir defa daha gündeme geldi. Bakanlık, Türkiye'nin pandemi öncesinde etkin bir uzaktan eğitim altyapısına sahip olması sayesinde salgın döneminde de derslerin uzaktan takip edilebilmesi için Eğitim Bilişim Ağı’nı (EBA) kısa sürede devreye alarak uzaktan eğitime geçilmesine imkân sağladı. Bir aydan daha kısa bir sürede eğitim süreci salgın şartlarına uygulanarak eğitim kaybının önüne geçildi.

EBA 20 milyar tıklama ile birinci

Çalışmaları yıllar önce başlayan EBA, son hâlini 2020’de aldı. EBA’nın anlık erişim kapasitesi 25 kat artırılarak bir milyon seviyesine çıkarıldı. EBA’nın çevrim içi eğitimin yanı sıra TV’den de hizmet vermesi sağlandı. Türkiye, ilkokul, ortaokul ve lise için ayrı ayrı TV kanalları kurarak ön plana çıktı. EBA dijital platformu, 20 milyara yakın tıklanmayla dünyada ilk sıraya yerleşti. Udemy, Blackboard gibi uluslararası birçok platformu solladı. EBA’nın ilk sırada olmasının Türkiye’nin bu konudaki başarısını ispatladığı belirtiliyor. Hibrit eğitimin birçok ülkede hayata geçirilmesi beklenirken Türkiye, öncü olacak. Sistem, yurt dışındaki Türklerin de hizmetine sunuldu. Talepler üzerine Almanya, Avusturya, İtalya, Fransa ve KKTC gibi Türk okullarının bulunduğu çok sayıda ülkede EBA, kullanıma açıldı. Azerbaycan ile görüşmelere başlandı. Kosova’dan da talep geldi.

Hibrit eğitim, yanında başarıyı da getirecek

Eğitim Uzmanı Süleyman Çokay, uzaktan eğitim programlarının başarının artmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Çokay, “Bazı ülkelerde öğretmenler, dijital ortamda ödevleri ve videoları gönderiyor. Öğrenciler de akşam izliyor ve sabah yüz yüze eğitimde hazır bir şekilde öğretmenin karşısında oluyor. Hibrit eğitim modeli başarıyı getirecektir” dedi.

(Türkiye)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD medyasından bomba S-400 itirafı
Dünya

ABD medyasından bomba S-400 itirafı

ABD’de yayınlanan The National Interest dergisi, Rus S-400 hava savunma sistemlerinin, görünmezlik özelliğine sahip olduğu iddia edilen F-22..
Dünya gündemini alt üst eden gelişme! İngiltere işgale hazırlanıyor
Dünya

Dünya gündemini alt üst eden gelişme! İngiltere işgale hazırlanıyor

İngiltere'nin bu yılın sonuna kadar Somali'ye bin özel kuvvet personeli göndereceği ortaya çıktı. Bölge kaynaklarının aktardığı bilgiler doğ..
Yavuz Ağıralioğlu'ndan flaş HDP çıkışı: Teröre kim bulaşmışsa cezasını çeksin
Siyaset

Yavuz Ağıralioğlu'ndan flaş HDP çıkışı: Teröre kim bulaşmışsa cezasını çeksin

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Biz, kim teröre bulaşırsa kim terörden medet umarsa kim çocuklarımızın katillerine göz..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay