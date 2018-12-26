Türkiye tüm dünyada mazlumların sesi oldu

Ömer Faruk Şahin Ankara

Yemen’de yaşanan açlık ve beraberinde gelen insani kriz, Endonezya’da 222 kişinin hayatını kaybettiği tsunami felaketi, ümmet coğrafyasının dört bir yanında yaşanan zulüm ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) mazlum coğrafyalarda yaptığı yardımlara ilişkin Akit’e özel açıklamalarda bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, “Ümmet coğrafyasının Türkiye’den beklentisi büyük. Yardım yaptığımız bölgelerde Hristiyanlar bile geliyor. Sadece ümmet değil, Hristiyanlar bile bizim yaptığımız çalışmalardan nasiplenip Müslüman oluyor” şeklinde konuştu.

“145 ülkede iyilik eli olmaya devam ediyoruz”

-Türkiye Diyanet Vakfı insani yardım alanında hangi çalışmaları yapıyor, genel anlamda vakfın yaptığı insani yardım çalışmaları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Türkiye Diyanet Vakfı olarak yurt içinde bin şubemiz var ve dünyanın 145 ülkesinde sosyal ve hayır hizmetlerden dinî hizmetleri destekleme faaliyetlerine, eğitim kültür faaliyetlerinden cami hizmetlerine kadar geniş bir alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vakıf olarak faaliyet alanlarımızdan biri de insani yardım çalışmaları. Başta gönül coğrafyamız olmak üzere dünyada savaş, kriz, deprem, sel, kuraklık gibi afetlerin yaşandığı bölgelere yönelik yardım kampanyaları düzenleyerek, bu bölgelere temel gıda ve ihtiyaç maddeleri ulaştırıyoruz. Dünyanın farklı coğrafyalarında dini, dili, milleti ne olursa olsun mağdurların yaralarını sararken yardım götürdüğümüz bölgelerde uzun vadeli projelerle sürdürülebilir kalkınma sağlamayı hedefliyoruz. Bugüne kadar ümmetin kanayan yarası olan başta Filistin olmak üzere, Afganistan, Pakistan, Irak, Suriye, Somali ve Arakan gibi insani krizlerin yaşandığı bölgelere kayıtsız kalmadık, kampanyalar düzenleyerek her zaman kardeşlerimizin yanında olduk.

-Yemen’de yaşanan durum ile ilgili kısa bir bilgi verebilir misiniz?

Büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan, İslam coğrafyasında önemli bir yere sahip olan ve ecdadımız Osmanlı’dan izler taşıyan Veysel Karani’nin ülkesi eskilerin deyimiyle mutlu Yemen’de 2015 yılında ülkede başlayan iç savaş nedeniyle insanlar açlık ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Yemen’in bizim milletimizin gönlünde ayrı bir yeri var. 30 milyonluk Yemen nüfusunun 22 milyonu bir yanda her geçen gün artan şiddet ve yoklukla mücadele ederken diğer yandan dünyanın kendilerine yardım elini uzatmasını bekliyor. 11 milyondan fazla insan acil insani yardım ulaşmaması durumunda ölümle karşı karşıya gelecek. 16 milyon insan temiz içme suyuna ulaşamıyor.

-Türkiye Diyanet Vakfı, Yemen için nasıl bir çalışma yürüttü ve bunun etkileri ne oldu?

Milletimiz, nerede mazlum ve mağdur varsa her zaman onların yanında yer almıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV olarak tüm mazlum ve mağdur coğrafyalarda olduğu gibi bugün derin tarihi bağlara ve ortak bir geçmişe sahip olduğumuz Yemen’de yaşanan büyük insanlık dramına da kayıtsız kalmadık. “Yemen’e Sessiz Kalma” insani yardım kampanyasını başlattık. Milletimiz Yemen kampanyasına büyük teveccüh gösterdi. Yardım kampanyasının ardından gördük ki tarih boyunca mazlumların yanında olan milletimiz, Yemen’in çığlığına da sessiz kalmadı.

-Bölgede ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

TDV olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte hayırsever milletimizin bağışlarıyla Yemen’e (son yapılan yardımlar hariç) 8,5 milyon Türk Lirası (1 milyon 600 bin dolar) tutarında yardım yaptık. Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek durumunda kalan 2,6 milyon kişinin öncelikli olarak barınma ihtiyacı bulunuyor. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bütün faaliyetlerimizi Devletten ya da herhangi bir kurumdan maddi destek almadan, tamamen hayırseverlerimizin bağışları ve düzenlediğimiz kampanyalarla gerçekleştiriyoruz. “Yemen’e Sessiz Kalma” başlığıyla başlattığımız insani yardım kampanyası kapsamında kardeşlerimize yardım elini uzatmak isteyen vatandaşlarımız, bagis.tdv.org adresinden online bağış yapabilir, cep telefonlarından da “YEMEN” yazıp 5601’e kısa mesaj göndererek 10 TL bağışta bulunabilirler.

“Ümmetin Türkiye’den beklentisi büyük”

-Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye’nin yardımlarının önemli bir ayağını oluşturuyor. Ümmet coğrafyasının bu yardımlardan hareketle Türkiye’ye bakışı sizce nasıl şekilleniyor?

Bu yıl ülkemiz, insani yardım konusunda dünyada birinci konumda. Biz yaptığımız çalışmalar ile dünyada birinci teşkilatız. Biz sadece sağlık, insani yardım, kriz zamanları yardımları, eğitim gibi özel bir başlıkta değil bütün alanlarda çalışıyoruz. Ümmet coğrafyamızda Türkiye’ye dair olumlu bir algı oluşuyor. Biz işin manevi boyutundayız. Ümmet coğrafyasının Türkiye’den beklentisi büyük. Yardım yaptığımız bölgelerde Hristiyanlar bile geliyor. Bu kurban bayramında yaptığımız yardımlardan etkilenen Senegalli 600 kişilik bir grup Müslüman oldu.

‘Endonezya’da acil yardım çalışmalarına başladık’

-Endonezya’da deprem, volkan patlaması ve tsunami sonrasında bir mağduriyet oluştu. Bu bölgeyle alakalı ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

30 binden fazla insanın etkilendiği 3 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği afetin ardından insanların yarasını sarmak, hasar gören yapıların tadilatını yapmak için hızlı bir şekilde ekiplerimizi bölgeye göndererek acil insani yardım çalışmalarına başladık. Türkiye Diyanet Vakfı, Hollanda Diyanet Vakfı iş birliği ile binlerce aileye içerisinde bir aylık temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek malzemelerin olduğu yardım paketleri dağıttık. Bunun yanında 35 hisse kurban kesimi gerçekleştirilerek deprem ve tsunamiden etkilenen ailelere sıcak yemek olarak dağıttık. Ayrıca yaşanan deprem ve tsunami felaketi nedeniyle zarar gören Al İstiğfar Cami’nin de tadilat çalışması başlatıldı.