Türkiye Triatlon Federasyonu, Accell Bisiklet'le anlaşmasını uzattı

ANKARA (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu, Accell Bisiklet'le olan sponsorluk anlaşmasını uzattı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Accell Bisiklet'le 2016 yılından bu yana süren bisiklet sponsorluğunun kapsamının artırıldığı belirtildi.

Manisa'daki fabrikasında ürettiği Carraro marka yarış bisikletlerini triatletlere hibe eden Accel Bisiklet'in, "Carraro Triatlon Gelişim Projesi" ile sporculara daha fazla destek vereceği ifade edildi.

Federasyona bağlı sporcular için 100 adet bisikletin özel olarak üretildiği ve çeşitli illerdeki triatlon kulüplerine gönderildiği kaydedildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üç branşı bünyesinde barındıran triatlon sporunun en önemli maliyet kalemi bisiklettir. Bu nedenle Carraro'nun vermiş olduğu desteği çok anlamlı buluyorum. Emeği geçen herkese tüm sporcularımız adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.