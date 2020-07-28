Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilanları 2 saat içinde yayında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından çıkarılan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılan dijital dönüşüm sayesinde, elektronik ortamda intikal eden ilanlar 2 saat içerisinde yayımlanmaya başladı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, TOBB ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü iş birliği projenin başlatıldığını bildirdi.

Projeyle Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) gerçekleştirilen tescili ihtiva eden ilanın, elektronik ortamda gazete müdürlüğüne aktarıldığını ve en geç 2 saat içerisinde gazetede yayımlandığını aktaran Hisarcıklıoğlu, uygulamanın, 1 Temmuz 2020 itibarıyla pilot oda olarak seçilen Ankara Ticaret Odasında devreye alındığını anımsattı.

Hisarcıklıoğlu, yaygınlaştırma çalışmaları süren proje kapsamında, 124 odanın 300 ticaret sicili müdürlüğü personeline eğitim verildiğini ve uygulamanın eğitimine katılan odalarda da devreye alındığını bildirerek, "Uygulama ile ticarette işlemlerin hızlı gerçekleşmesi ihtiyacı karşılanmış oldu. Uygulamanın devreye alındığı 1 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 7 bin 500 ilan elektronik ortamda Birliğimize aktarıldı ve yayımlandı. Günlük olarak 1000'in üzerinde ilanı elektronik ortamda almaya başladık." ifadesini kullandı.

Bu yılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi için dijital dönüşüm yılı ilan ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, gazetenin yazılım alt yapısının yenilendiğini, internet sitesinin güncellenerek, e-Devlet Kapısı üzerinden veya e-imza ile de giriş yapılabildiğini aktardı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü bürokratlarına gösterdikleri iş birliği ve katkıları için teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, TOBB hizmetlerinde dijital dönüşümün süreceğini belirtti.

Açıklamada, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne ilişkin bilgi de yer aldı. Buna göre, Türkiye'nin ticari gelişimini gösteren bir arşiv niteliğinde olan ve ticaretin güven içerisinde yürütülmesini sağlayan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 1957 yılından bu yana TOBB tarafından çıkarılıyor. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin ilk sayısının yayımlandığı 21 Şubat 1957'den bugüne kadar geçen yayın hayatı içerisinde 16 binin üzerinde nüshası yayımlandı. Bu nüshalar, 5,2 milyon sayfadan oluşuyor ve 17,6 milyon ilan ihtiva ediyor.