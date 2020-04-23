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Spor

Türkiye Tenis Federasyonundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

2020-04-23 15:40:34 -
Türkiye Tenis Federasyonundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

TTF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizin mimarı çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı ve şanlı tarihimizin en özel günlerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılını kutluyor, tenis ailemizi saat 21.00'de evlerimizde, elimizde şanlı Türk Bayrağımız, dilimizde İstiklal Marşı'mız tek yürek olmaya davet ediyoruz."

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